На Ільському НПЗ знищено головну установку первинної переробки нафти

У ніч на неділю, 7 вересня, Сили спеціальних операцій у взаємодії з осередком опору «Черная искра» знищили на Ільському НПЗ головну установку первинної переробки нафти. Про це повідомили військові.

«У ніч на 7 вересня Сили спеціальних операцій у взаємодії з осередком опору в Краснодарському краї рф «Черная искра» провели спеціальні дії на нафтопереробному підприємстві – Ільський НПЗ імені А. А. Шамара», – йдеться у повідомленні.

Вночі успішно атаковано Ільський НПЗ у Краснодарському краї так званої росії pic.twitter.com/0VXgi90Bwy — КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) September 7, 2025

У дописі зазначають, що о 02:00 завдяки чітко спланованим діям підрозділами ССО та представниками опору було знищено основний обʼєкт, який забезпечує функціонування цілого нафтопереробного заводу, а саме ЄЛОУ-AT-6. Мова йде про комплекс первинної переробки нафти потужністю 6 млн т сирої нафти на рік. Ця установка здійснює зневоднення та знесолення сирої нафти, а потім її розгонку на фракції для отримання різних нафтопродуктів, таких як бензин і дизельне пальне.

️ БпЛА атакували Ільський НПЗ імені А. А. Шамара у Краснодарському краї pic.twitter.com/OvsaZZLfls — Островок2 (@Zzn2Jane) September 7, 2025

«Ворог неминуче й надалі зазнаватиме втрат за свою агресію, а ми готуємо нові нестандартні сюрпризи», – наголосили ССО.

Нагадаємо, вночі 7 вересня Сили оборони уразили важливі об’єкти на території Росії. Зокрема, під атаку знову потрапили лінійна виробничо-диспетчерська станція нафтопроводу «Дружба» в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області