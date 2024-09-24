Колишній голова Терновицької сільської ради, депутат Новояворівської міськради Юрій Мельник

Правоохоронці підозрюють колишнього голову Терновицької сільської ради, чинного депутата Новояворівської міськради та керівника місцевого комунального підприємства Юрія Мельника у незаконній передачі 1,8 га у приватну власність. Щодо нього порушена й інша кримінальна справа за підозрою в отриманні хабаря.

Про деталі справи та прізвище обвинуваченого у кримінальних правопорушеннях стало відомо із ухвал, які оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року. За даними слідства, Юрій Мельник, працюючи головою Терновицької сільської ради Яворівського району Львівщини, незаконно передав у приватну власність 1,8 га.

Відомо, що у вересні 2020 року до Терновицької сільради звернувся чоловік із заявою про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення ділянки для селянського господарства. Сільрада надала йому відповідний дозвіл і мешканець Львівщини виготовив проект землеустрою. На момент, коли чоловік підготував документи про відведення йому 1,8 га Терновицька сільрада уже була включена до Новояворівської ОТГ, тому питання про передачу землі мали вирішувати депутати Новояворівської міськради.

Юрій Мельник, за даними правоохоронців, видав заднім числом рішення та протокол голосування Терновицької сільради, на підставі якого чоловік незаконно зареєстрував речове право на цю землю.

У вересні 2024 року Юрію Мельнику повідомили про підозру у кримінальних правопорушеннях за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України). Відомо, що наразі він є чинним депутатом Новояворівської міськради (на виборах переміг від «ЄС») та керівником місцевого комунального підприємства «Комфорт».

Під час обрання запобіжного заходу захисник Мельника заперечував на застосуванні застави щодо його клієнта. Він заявив, що із вересня 2019 року щодо його клієнта порушена інша кримінальна справа – за підозрою в отриманні хабаря, під час розгляду цієї справи він не пропускає засідання суду і йому не обирали запобіжні заходи. На думку адвоката, правоохоронці не надали достатньо доказів, що підозрюваний може ухилятись від органів досудового розслідування, а сам розмір пропонованої застави (242 тис. грн) є надто великим.

Слідчий суддя обрав Юрію Мельнику запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, але цю ухвалу наразі прокуратура оскаржує у апеляційному суді.