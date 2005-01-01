Стало відоме ім'я підозрюваного в організації замаху на Бабченка

Замах на Бабченка замовили спецслужби РФ

Підозрюваним в організації замаху на російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка є громадянин України Борис Львович Герман. Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Шевченківського районного суду столиці.

«Надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Германа Бориса Львовича - підозрюваного по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (підозрюваного в організації приготування до терористичного акту, тобто до застосування зброї з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людини)», – йдеться у повідомленні.

Водночас, адвокат підозрюваного Євген Солодко повідомив, що Борис Герман є директором українсько-німецького підприємства з виготовлення зброї «Шмайсер» (ТОВ «УНРП «Шмайсер»).

«Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер», єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в нашій країні. Воно має давні виробничі відносини з Міністерством оборони України, сам Борис відомий своєю волонтерською діяльністю для потреб АТО. Саме його оптика стоїть на гвинтівках наших снайперів, саме він модернізує і створює найпотужніші снайперські комплекси на базі нинішнього армійського озброєння», – написав Солодко на сторінці у соціальній мережі Facebook.

Як інформував ZAXID.NET, вбивство Аркадія Бабченка виявилося інсценуванням українських спецслужб, у результаті чого вдалося затримати організатора злочину.

За словами глави СБУ Василя Грицака, замах на Бабченка замовили спецслужби РФ. Після отримання відповідної інформації, була проведена спецоперація для захисту життя журналіста.

По її завершенні Бабченко виступив на брифінгу, вибачившись перед близькими за всі переживання.

За даними слідства, він запропонував своєму знайомому учаснику АТО 30 тис. грн і передав йому половину суми за безпосереднє виконання злочину, на що той погодився. У свою чергу організатора завербували російські спецслужби. При цьому він планував здійснити в Україні ще 30 вбивств.