Депутат Старосамбірської міськради Мар'ян Яворський давав хабар начальнику відділу освіти Яворівської міськради Володимиру Байді

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції повідомив подробиці затримання на хабарі начальника відділу освіти Яворівської міськради, місцевого депутата Володимира Байди. Виявилося, що хабар у розмірі 821 грн він отримав від депутата Старосамбірської міськради, місцевого підприємця Мар’яна Яворського, який лобіював інтереси комерційних структур на тендері.

Як повідомили в понеділок, 13 січня, у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, до корупційної схеми причетні депутати Старосамбірської та Яворівської міських рад на Львівщині. Вони займались укладанням договорів із закупівлі товарів та послуг за бюджетні кошти.

«Один із фігурантів лобіював інтереси певних комерційних структур, а другий (керівник відділу освіти – Ред.) забезпечував їхню перемогу в державних закупівлях. Винагорода складала 5-10% від загальної суми укладених договорів. Наразі обом фігурантам слідчі повідомили про підозру», – йдеться в повідомленні департаменту.

У затриманих вилучили гроші та інші докази

Правоохоронці не розголошують прізвищ. Однак, за даними ZAXID.NET, йдеться про начальника відділу освіти Яворівської міськради 45-річного Володимира Байду, про затримання якого вже повідомлялося. Він також є депутатом міської ради від «Батьківщини».

Оперативники зафіксували факти отримання керівником відділу освіти від колеги-депутата зі Старосамбірської міськради 275 тис. та 546 тис. грн неправомірної вигоди. Спільником Володимира Байди, за інформацією ZAXID.NET, виявився старосамбірський депутат 44-річний Мар’ян Яворський.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів понад 1,6 млн гривень, 14,5 тис. доларів, 2,5 тис. євро, автомобіль, десятки банківських карток тощо.

Обом затриманим повідомили про підозри. Депутату Яворівської міської ради Володимиру Байді за одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 ККУ), а депутату Старосамбірської міськради Мар’яну Яворському – за надання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 ККУ). Санкції статтей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 та 8 років відповідно.

Нагадаємо, начальника відділу освіти Яворівської міськради на Львівщині Володимира Байду затримали 9 січня у робочому кабінеті під час одержання 800 тис. грн хабара. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою сплати 908 тис. грн застави. Його спільнику Мар’яну Яворському запобіжний захід ще обиратимуть.

За інформацією YouControl, Мар’ян Яворський зареєстрований як приватний підприємець, що здійснює торгівлю спортивним інвентарем. У 2023 році він виграв тендерів, які проводилися відділами освіти ОТГ Львівщини, на загальну суму 3,6 млн грн, у 2024 році – на понад 1 млн грн. Зокрема, йшлося про постачання меблів, спортивного інвентаря та обладнання для дитячих майданчиків.