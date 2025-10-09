Личаківський районний суд Львова під час обрання запобіжних заходів фігурантам справи про розкрадання на будівництві фортифікацій на Сумщині заборонив присутнім на засіданні журналістам розголошувати будь-які деталі слідства. Відомо, що у справі загалом фігурують понад 10 підозрюваних, серед яких колишній начальник управління капітального будівництва Роман Дуля та двоє чинних співробітників.

Як інформував ZAXID.NET, посадовців Львівської ОВА викрили на розкраданнях під час будівництва оборонних споруд на Сумщині. У березні 2024 року на виконання постанови Кабміну Львівська ОВА почала будувати фортифікаційні споруди на Сумщині. За матеріалами справи, загальна вартість робіт становила 708,8 млн грн. До будівництва опорних пунктів та захисних смуг на Сумщині залучили сім компаній, із якими уклали 18 договорів.

8 жовтня ДБР спільно з департаментом стратегічних розслідувань повідомила про підозру понад 10 фігурантам справи. Серед них двоє чинних працівників управління капітального будівництва Львівської ОВА та колишній тимчасовий його очільник Роман Дуля. Решта – представники підрядних організацій. Офіційно правоохоронці про вручення підозр не повідомляли.

Уже після публікації ZAXID.NET, у четвер, 9 жовтня, заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко, який у 2024 році інспектував процес будівництва на Сумщині, підтвердив, що двоє працівників управління отримали підозри у розтраті майна та службовому зловживанні. Він наголосив, що всі роботи вже виконані, а об’єкти – здані в експлуатацію.

«Проєктуванням об’єктів ЛОВА не займалася, а здійснювала лише коригування типових проєктів, наданих проєктним інститутом МОУ. Будівництвом фортифікаційних споруд за цими типовими проєктами займалися всі області України. Будівельні роботи проводили з квітня по липень 2024 року. Усі споруди збудовані у визначені терміни та відповідно до проєктно-кошторисної документації, яка пройшла необхідну експертизу. Будівництво відбувалось під контролем правоохоронних органів, а його супровід здійснювали представники Міністерства оборони. Кожен опорний пункт введено в експлуатацію, а об’єкти прийняті уповноваженими підрозділами Міноборони, що підтверджує виконання робіт у повному обсязі та згідно з ПКД», – повідомив Юрій Бучко.

Паралельно з брифінгом у ЛОВА, 9 жовтня судді Назарій Нор і Назар Стрепко обирали підозрюваним запобіжні заходи. Серед іншого, підозру в пособництві отримала цивільна дружина Романа Дулі Леся Каранець. На початку судового засідання її адвокати клопотали про заборону присутнім журналістам знімати на відео чи розголошувати будь-які дані слідства, озвучені в залі суду. Зрештою суддя Назарій Нор призначив їй 60 днів під вартою з правом внесення 2 млн грн застави.

Аналогічне клопотання про заборону розголошувати деталі слідства на прохання адвокатів і прокурорів підтримав і суддя Назар Стрепко. Він розглядав запобіжний захід директору ТзОВ «БК Львів» Ігорю Летюку. При цьому, самі судові засідання були відкритими, хоча адвокати клопотали про протилежне, оскільки справа стосується оборонної інфраструктури у воєнний час.

Наразі не відомо, коли оберуть запобіжні заходи всім, хто отримав підозру 8 жовтня. У суді ZAXID.NET повідомили, що попередньо 9 жовтня запобіжні заходи мали обрати п’ятьом фігурантам. Загалом працівники суду інформували про час і місце засідання фактично перед його початком, а підозрюваних можна було дізнатися безпосередньо на засіданні.