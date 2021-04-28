Максим Степанов заявив, що CoronaVac надійде в Україну до 30 квітня, а Pfizer – у травні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна отримає в травні майже 1 млн доз вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer. Крім того, до 30 квітня в Україну надійде ще 500 тис. доз китайської вакцини CoronaVac.

«Ми очікуємо Pfizer з двох джерел. Перше – це COVAX – 473 тисяч доз. Ми отримали офіційне підтвердження від COVAX, що це буде в термінах до 17—18 травня. Також в травні ми очікуємо вже за прямим контрактом від компанії Pfizer десь 500 тисяч доз», – сказав міністр в ефірі телеканалу «Наш» увечері у вівторок, 27 квітня.

За його словами, ці дози будуть використовувати для вакцинації людей з групи ризику (віком понад 60 років і з супутніми захворюваннями).

Також Степанов зазначив, що міністерство охорони здоров’я отримало підтвердження від посла Китаю, що в Україну до 30 квітня доставлять 500 тисяч доз вакцини CoronaVac.

Нагадаємо, що Україна вже отримала в рамках COVAX 117 тис. доз вакцини Pfizer. Крім того, в рамках прямого контракту між державою і виробником загалом має надійти 10 мільйонів доз цього препарату.

Вакцину Pfizer/BioNTech виготовляє німецька біотехнологічна компанія BioNTech разом із американським фармацевтичним гігантом Pfizer. Pfizer – це РНК-вакцина, головним компонентом якої є молекула матричної РНК, у якій записана інформація про антиген – білок вірусу SARS-CoV-2, що є збудником Covid-19.

Зберігати таку вакцину потрібно за температури -70°C. За даними виробника, ефективність вакцини після першої дози становить 95%. Для повної імунізації вводять дві дози з інтервалом у три тижні.

Окрім того, вакцина має чи не найменшу заявлену кількість побічних ефектів, серед яких типові реакції на вакцинацію: підвищена втома та головний біль.

Щодо вакцини CoronaVac, то вона надходить в Україну в рамках контракту між державою і виробником – Китайською компанією Sinovac Biotech, інтереси якої в Україні представляє компанія «Лекхім». Україна вже отримала 215 тис. доз цієї вакцини.

Головний компонент вакцини CoronaVac – нежиттєздатні вірусні частинки. Вони не можуть спричиняти хворобу, але викликають імунну реакцію. Таку технологію використовують для виробництва багатьох інших вакцин, наприклад, проти поліомієліту та дифтерії. Зберігати китайську вакцину можна за температури 2-8°C.