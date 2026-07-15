Тисяча доларів на місяць: який український університет пропонує найвищу стипендію вступникам
Київська школа економіки (KSE) пропонує вступникам можливість отримати найвищу стипендію в Україні – тисячу доларів щомісяця. У приватному університеті розповіли деталі та назвали умови, хто може претендувати на цю стипендію.
Хто може отримати тисячу доларів стипендії щомісяця:
Студенти освітньої програми «Фізична математика» Київської школи економіки мають можливість отримувати стипендію у розмірі тисяча доларів на місяць.
Стипендію можуть отримати:
- переможці у Всеукраїнській учнівській олімпіаді І–ІІІ ступенів з предметів фізика, математика, інформатика, інформаційні технології, астрономія
або
- вступники, які отримали 180+ балів з математики або фізики на НМТ.
«Якщо ви захоплюєтесь точними науками та прагнете навчатися в середовищі сильних студентів і викладачів, освітня програма «Фізична математика» в KSE відкриває для вас нові можливості», – повідомили в університеті.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
KSE також надає найвищу стипендію в Україні – 1000$ для учасників Міжнародних олімпіад з математики, фізики та астрономії.
Додамо, що один із двох випускників, які у 2026 році набрали максимальні 800 балів на НМТ, хоче вступити у Київську школу економіки.
Крім того, якщо учасник НМТ у 2026 році набирає із кожного предмета понад 185 балів та вступає в будь-який український університет, то також може отримати щомісяця по 10 тис. грн стипендії.
Раніше ми повідомляли актуальну вартість навчання у 2026-2027 році у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- Львівській політехніці
- Києво-Могилянській академії
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- Харківському університеті імені Каразіна
- Волинському університеті імені Лесі Українки
- Сумському державному університеті
- Карпатському університеті імені Василя Стефаника
- Національному університеті біоресурсів і природокористування
- КНУ імені Тараса Шевченка
- УКУ
- Буковинському медичному університеті
- Львівському медичному університеті імені Данила Галицького
- Тернопільському педагогічному університеті
- Київській школі економіки