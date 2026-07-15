В університеті розповіли, хто може претендувати на цю стипендію

Київська школа економіки (KSE) пропонує вступникам можливість отримати найвищу стипендію в Україні – тисячу доларів щомісяця. У приватному університеті розповіли деталі та назвали умови, хто може претендувати на цю стипендію.

Хто може отримати тисячу доларів стипендії щомісяця:

Студенти освітньої програми «Фізична математика» Київської школи економіки мають можливість отримувати стипендію у розмірі тисяча доларів на місяць.



Стипендію можуть отримати:

переможці у Всеукраїнській учнівській олімпіаді І–ІІІ ступенів з предметів фізика, математика, інформатика, інформаційні технології, астрономія

або

вступники, які отримали 180+ балів з математики або фізики на НМТ.

«Якщо ви захоплюєтесь точними науками та прагнете навчатися в середовищі сильних студентів і викладачів, освітня програма «Фізична математика» в KSE відкриває для вас нові можливості», – повідомили в університеті.

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KSE також надає найвищу стипендію в Україні – 1000$ для учасників Міжнародних олімпіад з математики, фізики та астрономії.

Додамо, що один із двох випускників, які у 2026 році набрали максимальні 800 балів на НМТ, хоче вступити у Київську школу економіки.

Крім того, якщо учасник НМТ у 2026 році набирає із кожного предмета понад 185 балів та вступає в будь-який український університет, то також може отримати щомісяця по 10 тис. грн стипендії.

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