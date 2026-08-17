Львівська політехніка є одним із найпопулярніших українських університетів

Вступники зі 200 балами НМТ можуть отримати по 5 тис. грн додаткової стипендії щомісяця від благодійного фонду «Львівська політехніка: Майбутнє». До 28 серпня охочі позмагатися за цю стипендію можуть подати заявку. Загалом стипендію отримуватимуть 100 першокурсників.

Як повідомили в університеті, подати заявку на стипендію можуть абітурієнти Львівської політехніки, які відповідають хоча б одному з критеріїв:

отримали 200 балів на НМТ з одного або кількох предметів;

є переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад;

є учасниками або переможцями Малої академії наук (МАН);

є переможцями всеукраїнського конкурсу науково-технічної творчості InventorUA.

Як подати заявку на додаткову стипендію Львівської політехніки?

Щоб зафіксувати свій статус кандидата на отримання стипендії, необхідно виконати два ключові кроки під час вступної кампанії 2026 року:

Виконати вимоги до зарахування. Офіційно оберіть та подайте заяву на навчання до Національного університету «Львівська політехніка».

Заповнити заявку на участь у програмі, яка передбачає заповнення гугл-форми. Врахуйте, гугл-форма передбачає подання мотиваційного листа, то ж заготуйте його заздалегідь. Можливість подання на стипендію буде з 14 по 28 серпня 2026 року.

Після завершення прийому документів спеціальна Стипендійна комісія проведе відкритий та прозорий конкурсний відбір за чіткими критеріями. Остаточне рішення про розподіл стипендій прийматиме наглядова рада Благодійного фонду, а імена 20 переможців оголосять публічно.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Раніше ZAXID.NET записав велике інтерв’ю із ректоркою Львівської політехніки Наталією Шаховською про перший рік на посаді та вплив штучного інтелекту на освіту та ІТ-сферу.