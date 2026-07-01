Львівська політехніка очолила рейтинг 200 найкращих університетів країни

Національний університет «Львівська політехніка», який очолив рейтинг 200 найкращих університетів країни, запустив унікальну стипендійну програму підтримки вступників із 200 балами НМТ. На конкурсній основі оберуть 20 людей, яким додатково платитимуть по 5 тис. грн щомісяця.

«5 тисяч гривень щомісяця, додатково до твоєї стипендії. Такого в Україні ще не було. Львівська політехніка першою серед закладів вищої освіти в Україні запускає нову стипендійну програму для вступників», – розповіла ректорка Львівської політехніки Наталія Шаховська.

Благодійний фонд «Львівська політехніка: Майбутнє» вперше в Україні запускає масштабну пілотну програму підтримки найкращих вступників ― Talent boost: future makers.

«Ця стипендійна програма покликана творити потужне середовище для формування лідерів, науковців та майбутніх засновників стартапів, які розвиватимуть країну», – повідомили в університеті.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Хто може претендувати на додаткову стипендію?

Подати заявку на стипендію можуть абітурієнти Львівської політехніки, які відповідають хоча б одному з критеріїв:

отримали 200 балів на НМТ з одного або кількох предметів;

є переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад;

є учасниками або переможцями Малої академії наук (МАН);

є переможцями всеукраїнського конкурсу науково-технічної творчості InventorUA.

Як взяти участь?

Щоб зафіксувати свій статус кандидата на отримання стипендії, вам необхідно виконати три ключові кроки під час вступної кампанії 2026 року:

Подати документи на вступ. Офіційно оберіть та подайте заяву на навчання до Національного університету «Львівська політехніка».

Заповнити заявку програми. Паралельно із подачею документів до Львівської політехніки необхідно надіслати коротку аплікаційну форму безпосередньо на розгляд стипендіальної програми Talent Boost.

Написати якісний мотиваційний лист. Це один із найважливіших етапів конкурсу. У листі потрібно чітко та аргументовано відповісти на питання: чому ви обираєте саме Львівську політехніку, які професійні цілі перед собою ставите та як саме плануєте розвиватися під час навчання.

Хто обере переможців?

Після завершення прийому документів спеціальна Стипендійна комісія проведе відкритий та прозорий конкурсний відбір за чіткими критеріями. Остаточне рішення про розподіл стипендій прийматиме наглядова рада Благодійного фонду, а імена 20 переможців оголосять публічно.

Мотиваційні листи можна надсилати через google-форму, посилання на яку оприлюднять, коли розпочнеться прийом заявок.

ZAXID.NET записав велике інтерв’ю із ректоркою Львівської політехніки Наталією Шаховською про перший рік на посаді та вплив штучного інтелекту на освіту та ІТ-сферу.

Раніше ми повідомляли актуальну вартість навчання у 2026-2027 році у: