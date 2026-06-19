Учасникам НМТ 2026 року потрібно дотриматися двох обов’язкових умов

У 2026 році учасники НМТ можуть отримати 10 тис. грн стипендії, яку виплачуватимуть щомісяця, але є важливі умови. Про це повідомив Фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

Хто з учасників НМТ може отримати 10 тис. грн стипендії?

Щоб отримати 10 тис. грн стипендії від Фонду президента, учасникам НМТ 2026 року потрібно дотриматися двох обов’язкових умов:

скласти усі предмети НМТ на 185 балів та вище;

вступити до українського університету у 2026 році.

Що відомо про стипендію?

10 тис. грн стипендії від фонду виплачуватимуть щомісяця учасникам НМТ із високими результатами. Раніше Міністерство освіти і науки інформувало, що цю стипендію виплачують протягом одного року.

Нагадаємо, що учасники НМТ виконують завдання із чотирьох предметів: три обов’язкові (українська мова, історія України, математика) та один предмет на вибір.

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2 червня група нардепів зареєструвала законопроєкт у Верховній Раді, який передбачає скорочення кількості предметів НМТ із 2027 року. Обов’язковими залишаться українська мова та історія України, а також один предмет на вибір. Таким чином кількість предметів хочуть скоротити із 4 до 3, виключивши математику із переліку обов’язкових.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в інтерв’ю ZAXID.NET розповіла, які є ризики зміни формату НМТ під час повномасштабної війни.