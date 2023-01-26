За час своєї кар'єри Василь Ломаченко не раз потрапляв у скандал через свої проросійські погляди

Сторінку українського боксера Василя Ломаченка, відомого своїми проросійськими заявами, перестала бути доступною для користувачів з України.

Наразі користувачі Instagram з України не мають доступу до сторінки Ломаченка, на яку підписано понад 2 млн користувачів. Обліковий запис стає доступним лише після активації VPN, а також залишається доступним в інших країнах, зокрема, в Польщі і Німеччині. Також його акаунт доступний в Росії.

«На жаль, сторінка недоступна. Посилання, через яке ви перейшли, може бути пошкоджене, або сторінка видалена», – вказується при переході на його сторінку. Таке саме повідомлення можна побачити на акаунтах публічних росіян, які підтримали російську агресію.

Ймовірно, сам Instagram запровадив обмеження на сторінку Василя Ломаченка, як це сталося зі сторінками російських знаменитостей після початку повномасштабного вторгнення їхньої країни в Україну. Проте теоретично і сам Ломаченко міг попросити Meta ввести таке обмеження.

За час своєї кар'єри Василь Ломаченко не раз потрапляв у скандал через свої проросійські погляди. Так, у січні 2020 року він опублікував відео про російський спецназ та «православний дух» з подякою «вежливым людям». «Вежливыми людьми» російська пропаганда у 2014 році називала російських військових без розпізнавальних знаків у Криму під час анексії, яких офіційно Росія відмовлялася визнавати своїми спецпризначенцями. Пізніше того ж року разом зі своїм другом боксером Одександром Усиком Василь Ломаченко знявся у фільмі РПЦ про дружбу з росіянами.

Від початку повномасштабного вторгнення боксер майже не висловлювався публічно про війну в Україні, на відміну від Усика, який заговорив українською і заснував фонд допомоги ЗСУ та біженцям. Влітку він опублікував віде російського ВВС про українського митрополита УПЦ МП, який проти розриву зв'язків з РПЦ.

Водночас бій з Джемейном Ортісом у кінці жовтня Ломаченко присвятив українському народу. 2 грудня, коли СБУ ввела санкції проти очільника Києво-Печерської Лаври, Ломаченко опублікував фото, як пече проскури, прикріпивши геотег Лаври. 6 грудня від привітав українських військових з Днем Збройних Сил України, а вже 13 грудня опублікував допис з фото поруч з митрополитом Запорізьким УПЦ МП Лукою, проти якого РНБО теж ввела санкції.