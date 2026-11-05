Ділянка розташована на околиці міста Стрия поблизу траси Київ-Чоп

Стрийська міська рада продала 1,09 га земельної ділянки на околиці міста, поблизу об’їзної дороги, під торговий центр. Землю за понад 20,1 млн грн викупила місцева компанія «Стрийська девелоперська компанія». Під час торгів вартість землі зросла у 2,4 раза.

Йдеться про ділянку загальною площею 1,09 га на вул. Базарній-Об’їзній у місті Стрию на Львівщині. Ділянку виставили на продаж 6 жовтня 2026 року через онлайн-майданчик «Prozorro.Продажі» зі стартовою ціною 8,3 млн грн.

Фото зі сторінки аукціону

Торги провели 3 листопада через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. Продана ділянка призначена для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

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Участь у торгах взяли четверо учасників: ТзОВ «Західекспром», ТзОВ «Кіберсофт технології», компанія «Лемар Агро» та ТОВ «Стрийська девелоперська компанія». Під час торгів вартість землі зросла у 2,4 раза. Переможцем стала місцева компанія «Стрийська девелоперська компанія», яка запропонувала купити ділянку за 20,1 млн грн (за 1,8 тис. грн за квадратний метр). Ставка переможця виявилася вищою лише на 100 грн за ставку іншого учасника. Невдовзі Стрийська міська рада підпише з компанією договір купівлі-продажу.

З оприлюдненої на торгах інформації видно, що ділянка розташована на околиці міста Стрия, у її східній частині, неподалік траси Київ-Чоп та річки Стрий. Поруч розташовані торговельний центр «Епіцентр», АЗК UPG та супермаркети.

За даними аналітичної системи YouControl, компанія «Стрийська девелоперська компанія» зареєстрована у 2018 році в місті Стрий. Керівниками та кінцевими бенефіціарними власниками зазначені Ігор Ільницький та Ігор Коліба. Основним видом діяльності товариства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.