Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ опублікувало відео, як військові львівської 80-ї ОДШБ на бронетранспортері Stryker винищують ворога на Курщині. У десантників закінчився боєкомплект на полі бою, але вони не розгубилися і вирішили чавити ворога. «При цьому, коли механік-водій “шукав” свою чергову ціль, навідник-оператор виліз з люка та вів вогонь по росіянах зі стрілецької зброї! Екіпаж бронетранспортера Stryker 80-ї Галицької бригади ганявся по полю за противником та чавив росіян бронею і колесами», – розповіли у командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Stryker – восьмиколісна броньована бойова машина американської компанії General Dynamics Land Systems, яку використовують для транспортування особового складу до лінії зіткнення. Окремі частини Десантно-штурмових військ ЗСУ отримали на озброєння Stryker як американську військову допомогу торік. Україна отримала близько 200 одиниць таких БТР.