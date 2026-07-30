Не завжди перерахують автоматично: хто має обов'язково подати заяву на субсидію повторно
У більшості випадків субсидії нараховуються автоматично двічі на рік, проте в деяких випадках потрібно писати нову заяву власноруч
З 1 серпня 2026 року отримувачі субсидій на житлово-комунальні послуги продовжать їх отримувати, як було нараховано раніше на неопалювальний період. Проте людям, у яких відбулися зміни у домогосподарстві, потрібно власноруч написати нову заяву, повідомляє Пенсійний фонд України. Розповідаємо, кому потрібно писати заяву та як її подати.
Повторно подати заяву на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг потрібно у разі:
- зменшення кількості фактичних мешканців у квартирі;
- оренди житла з власною оплатою комунальних послуг;
- планів купівлі скрапленого газу або твердого/рідкого пічного палива за субсидією;
- наявності ВПО;
- змін у складі домогосподарства або переліку житлово-комунальних послуг.
Тобто у випадку будь-яких змін в домогосподарстві Пенсійний фонд має переглянути, чи має людина право на субсидію та може перерахувати її розмір. Також у 30-денний термін отримувачу субсидії потрібно повідомити ПФУ про зміни в сімейному і майновому стані. Додамо, що у випадку, якщо з’ясується, що людина отримувала субсидію неправомірно, вона має повернути всю нараховану суму.
Як подати документи на субсидію
Пенсійний фонд України пропонує кілька варіантів для подачі заяви про зміни в домогосподарстві та/або для нарахування субсидії.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Заяву та необхідні документи можна подати:
- особисто до сервісних центрів Пенсійного фонду;
- через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- уповноваженим особам виконавчих органів місцевого самоврядування;
- поштою на адресу Пенсійного фонду України;
- онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.
Субсидія на неопалювальний період діятиме до 30 вересня включно. У жовтні відбудеться автоматичний перерахунок на опалювальний період.