Про будь-які зміни потрібно повідомляти Пенсійний фонд

З 1 серпня 2026 року отримувачі субсидій на житлово-комунальні послуги продовжать їх отримувати, як було нараховано раніше на неопалювальний період. Проте людям, у яких відбулися зміни у домогосподарстві, потрібно власноруч написати нову заяву, повідомляє Пенсійний фонд України. Розповідаємо, кому потрібно писати заяву та як її подати.

Повторно подати заяву на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг потрібно у разі:

зменшення кількості фактичних мешканців у квартирі;

оренди житла з власною оплатою комунальних послуг;

планів купівлі скрапленого газу або твердого/рідкого пічного палива за субсидією;

наявності ВПО;

змін у складі домогосподарства або переліку житлово-комунальних послуг.

Тобто у випадку будь-яких змін в домогосподарстві Пенсійний фонд має переглянути, чи має людина право на субсидію та може перерахувати її розмір. Також у 30-денний термін отримувачу субсидії потрібно повідомити ПФУ про зміни в сімейному і майновому стані. Додамо, що у випадку, якщо з’ясується, що людина отримувала субсидію неправомірно, вона має повернути всю нараховану суму.

Як подати документи на субсидію

Пенсійний фонд України пропонує кілька варіантів для подачі заяви про зміни в домогосподарстві та/або для нарахування субсидії.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Заяву та необхідні документи можна подати:

особисто до сервісних центрів Пенсійного фонду;

через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

уповноваженим особам виконавчих органів місцевого самоврядування;

поштою на адресу Пенсійного фонду України;

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Субсидія на неопалювальний період діятиме до 30 вересня включно. У жовтні відбудеться автоматичний перерахунок на опалювальний період.