Щоб отримувати субсидію на опалювальний період, потрібно вчасно подати заяву

У жовтні в Україні розпочинається опалювальний сезон, тож Пенсійний фонд перерахує розмір житлових субсидій. Для більшості отримувачів це відбудеться автоматично, проте декому потрібно буде подати нову заяву. Про кого йдеться та які терміни подачі заяви на призначення субсидії, повідомляє «Голос України».

Кому потрібно писати нову заяву на субсидію

ПФУ автоматично перерахує розмір субсидії з 1 жовтня тим, хто вже отримує виплати, і тим, кому на неопалювальний сезон субсидія була призначена в нульовому розмірі. Нову заяву у ПФУ потрібно написати:

тим, хто оформляє субсидію вперше;

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у кого змінився склад домогосподарства або соціальний статус його членів;

у кого виникли інші обставини, що впливають на право на отримання субсидії.

Коли подавати заяву на субсидію

Тим, хто входить до категорій, яким потрібно подати нову заяву на призначення субсидії у ПФУ, важливо звернути увагу на відведені для цього терміни.

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Якщо подати документи з 1 жовтня до 30 листопада включно, субсидію нарахують з початку опалювального сезону, але не раніше моменту, коли з’явилося право на неї. Якщо звернутися пізніше, виплати призначать із місяця подання документів.

Як подати документи на субсидію

Подати заяву на субсидію та необхідні документи до Пенсійного фонду України можна кількома способами:

особисто в сервісному центрі ПФУ;

поштою;

онлайн через електронні сервіси Пенсійного фонду;

через уповноважених посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Які доходи враховуються для призначення субсидії

Один з основних критеріїв для призначення субсидії – це доходи домогосподарства. Для призначення субсидії на опалювальний період ПФУ враховує доходи за перший і другий квартал 2026 року, а для пенсіонерів – пенсію в розмірі, нарахованому за серпень 2026 року.

Важливо також, що отримувачі субсидії зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд про зміни у складі домогосподарства, доходах або про інші обставини, що можуть вплинути на право на субсидію, впродовж 30 днів від настання таких змін.