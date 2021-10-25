Наразі чоловік перебуває в міжнародному розшуку, йому вдалось втекти в Україну

Суд Італії посадив на 16 років 38-річного Олександра Загарюка за жорстоке вбивство своєї 32-річної дружини Злати Загарюк з Буковини. Жінку знайшли мертвою у власному помешканні ще в липні 2019 року. За версією обвинувачення, причиною смерті став удар по голові, який їй наніс чоловік кількома днями раніше. Про рішення суду за 22 жовтня повідомили родичі Злати.

Злата Загарюк, 32-річна буковинка, родом з села Малий Кучерів. Італійське видання Forli today описало подробиці розслідування. Згідно зі слідством, жінка зазнавала утисків від чоловіка упродовж багатьох років.

«Жінку знайшли мертвою в ліжку у власному помешканні. Коли приїхала швидка, лікарі вже нічого не змогли зробити. На думку обвинувачення, причиною смерті став удар по голові, який жінка отримала кількома днями раніше. Проте жодних скарг щодо жорстокого поводження до поліції від неї не надходило. За словами знайомих, які декілька разів просили Злату Загарюк заявити на чоловіка, вона завжди відповідала, що дитина має рости з батьком. Водночас потерпіла збирала фотографії побоїв», – йдеться в повідомленні італійських журналістів.

Справу могли б забути, проте сусіди та знайомі Злати неодноразово вимагали покарати її чоловіка

Слухання відбулося в п’ятницю, 22 жовтня. Суд міста Форлі визнав винним 38-річного Олександра Загарюка у смерті дружини та призначив йому 16 років тюрми. Чоловік також має сплатити 100 тис. євро штрафу на користь дитини й 60 тис. євро на користь матері загиблої.

Зазначимо, перед арештом чоловік встиг втекти в Україну, зараз він перебуває в міжнародному розшуку. За допомогу під час втечі Олександра Загарюка засудили також його знайомого.