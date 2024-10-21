Під час обшуків в лучанина вилучили алкогольні та тютюнові вироби, які мали маркування відомих брендів.

Суд виніс вирок жителю Луцька, який незаконно купував і зберігав з метою продажу алкогольні напої та сигарети без марок акцизного податку. Під час обшуків в обвинуваченого вилучили товару на майже 1 млн грн. За це він заплатить 91 800 грн штрафу, повідомило 21 жовтня Бюро економічної безпеки у Волинській області.

За даними слідства, підозрюваного уже раніше притягали до відповідальності за вчинення аналогічного правопорушення. Під час чергових обшуків у чоловіка вилучили алкогольні та тютюнові вироби, які мали маркування відомих брендів. Загальна сума контрафактного товару – майже 1 млн грн.

Суд визнав лучанина винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання, збут підакцизних товарів, вчинене особою, раніше засудженою за цією статтею, та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) й призначив 91 800 грн штрафу з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на два роки. Вилучені незаконно виготовлені горілчані та тютюнові вироби будуть знищені.