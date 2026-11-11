Аварія сталася 5 грудня 2025 року на трасі Львів-Шегині при в’їзді в місто Городок

Городоцький районний суд Львівської області виніс вирок 44-річному мешканцю Городка, який на мікроавтобусі Renault Trafic вчинив смертельну аварію на трасі Львів-Шегині. Суд призначив йому 1 рік іспитового терміну.

За матеріалами справи, аварія сталася 5 грудня 2025 року на трасі Львів-Шегині при в’їзді в місто Городок на Львівщині. 44-річний Ярослав Давид за кермом мікроавтобуса Renault Trafic зіткнувся із припаркованою вантажівкою Renault Premium з напівпричепом, після цього мікроавтобус рухаючись за інерцією заїхав у напівпричеп ще однієї вантажівки. Внаслідок аварії травмувалася 7-річна дитина водія, яка їхала в цьому авто, а його мати 69-річна мешканка Городка від отриманих травм померла на місці.

Фото поліції

У суді обвинувачений свою вину визнав повністю, розкаявся та просив не позбавляти його водійського посвідчення через необхідність догляду за дитиною з інвалідністю. У суді він розповів, що з мамою та своєю донькою вертався зі Львова від лікаря. Під’їжджаючи до Городка неподалік магазину «АТБ», він через неуважність наїхав на припарковані вантажівки. За його словами, після зіткнення він втратив свідомість.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Суддя Оксана Перетятько визнала Ярослава Давида винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, яке призвело до тяжких тілесних ушкоджень або смерті) та призначила 3 роки позбавлення волі без позбавлення права керувати транспортним засобом. Однак суд замінив позбавлення волі на 1 рік іспитового терміну. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.