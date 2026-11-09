53-річна водійка Mercedes-Benz Sprinter виїхала на узбіччя, після чого мікроавтобус перекинувся в кювет

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок 53-річній львів’янці, яка спричинила смертельну ДТП поблизу міста Жовкви. Водійка Mercedes Sprinter з’їхала з дороги в кювет. У результаті аварії загинула пасажирка мікроавтобуса. Суд призначив водійці 3 роки іспитового строку.

За матеріалами справи, аварія сталася 19 березня 2026 року близько 02:15 на трасі «Тернопіль – Львів – Рава-Руська», поблизу сіл Воля-Висоцька та Пили Львівського району. 53-річна Ірина Савка за кермом Mercedes-Benz Sprinter не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя, після чого мікроавтобус перекинувся в кювет. У результаті ДТП від отриманих травм загинула 76-річна львів’янка, пасажирка Mercedes-Benz Sprinter.

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У суді обвинувачена повністю визнала вину, розкаялася та відшкодувала шкоду. Вона розповіла, що тієї ночі поверталася з-за кордону до Львова. Разом із нею в автомобілі їхала жінка, яка часто їхала з нею за кордон. За словами обвинуваченої, під час керування вона почала викручувати кермо, оскільки не справлялася з керуванням, але причину аварії назвати не змогла.

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Суддя Руслан Зеліско дослідив усі матеріали справи, визнав Ірину Савку винною в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть пасажира (ч. 2 ст. 286 ККУ), та призначив їй покарання – 5 років позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами. Водночас суд звільнив винуватицю від відбування основного покарання, призначивши їй трирічний іспитовий строк. Вирок ще може бути оскаржений.