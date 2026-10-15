Водій мотоцикла виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з легковим автомобілем

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок 22-річному мешканцю села Мокротин, Жовківського району, який вчинив смертельну ДТП у нетверезому стані. За скоєне суд призначив винуватцю аварії 5 років ув’язнення та позбавив його права керувати транспортним засобом протягом 10 років. Про це повідомили у прокуратурі Львівщини.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2026 року, аварія сталася 7 липня 2026 року близько 16:40 в селі Мокротин на Львівщині. 22-річний Дем’ян Гевак керував мотоциклом Mustang Grader 250 у стані алкогольного сп’яніння. На пасажирському сидінні їхав його 25-річний друг.

За даними правоохоронців, на заокругленій дорозі водій мотоцикла виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «Лада». Від удару водій та його пасажир злетіли з мотоцикла. Внаслідок аварії 25-річний хлопець отримав важку відкриту черепно-мозкову травму з переломом основи черепа та набряком головного мозку і помер на місці.

Фото прокуратури

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У суді обвинувачений свою вину визнав, просив суворо не карати та зазначив, що відшкодував шкоду родичам загиблого. Він підтвердив, що цього дня справді кермував мотоциклом у стані алкогольного сп’яніння. Також він розповів, що не має посвідчення водія для керування мотоциклом, а лише автомобілем. За його словами, після того як вони пили алкоголь, вони вирішили поїхати на ставок, а коли виїхали на зустрічну смугу, за його словами, швидкість мотоцикла була приблизно 40 км/год.

Суддя Мар’яна Олещук визнала Дем’яна Гевака винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 ККУ), та призначила покарання у вигляді 5 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом 10 років. Також він має сплатити понад 24 тис. грн на користь держави за проведення експертиз. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.