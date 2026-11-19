71-річного пенсіонера затримали наступного дня після вбивства

Турківський районний суд Львівської області визнав винним 71-річного мешканця Турки в умисному вбивстві. За скоєне суд призначив йому сім з половиною років ув’язнення та зобов’язав сплатити 600 тис. грн моральної шкоди.

За матеріалами справи, інцидент стався 28 червня 2025 року на вул. Січових Стрільців у місті Турка на Львівщині. Як встановило слідство, до 71-річного Володимира Синичича прийшов у гості 60-річний односильчанин. Вони розпивали алкоголь, потім між чоловіками почалася сварка. Під час конфлікту обвинувачений кілька разів вдарив свого знайомого кухонним ножем у груди. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Пенсіонера затримали наступного дня після вбивства.

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Суддя Ростислав Ференц визнав 71-річного Володмира Синичича винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). За скоєне суд призначив йому сім з половиною років позбавлення волі. Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони та зобов’язав сплатити майнову шкоду у розмірі 24 тис. грн та 600 тис. грн моральної компенсації. Вирок ще можна оскаржити.

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