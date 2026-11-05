Смертельна аварія сталася 24 лютого 2023 року в селищі Шкло на Львівщині

Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок 49-річному водієві Daewoo Sens, який на смерть збив велосипедиста. За скоєне винуватцю призначили три роки та три місяці позбавлення волі.

За матеріалами справи, смертельна аварія сталася 24 лютого 2023 року близько 23:21 у селищі Шкло Яворівського району Львівщини. 49-річний Олексій Чебарьов за кермом Daewoo Sens наїхав на 60-річного місцевого мешканця, який був на дорозі з велосипедом. Чоловік від отриманих травм помер у лікарні.

У суді обвинувачений своєї провини не визнав та розповів, що того дня йшов дощ, його засліпили фари зустрічного автомобіля, а також він відволікся на ліхтарик, яким йому махали, через що не побачив чоловіка, а лише відчув удар у передню частину бампера. Після того як він зупинився, зрозумів, що наїхав на людину, та викликав швидку. Чоловік також розповів, що в лікарні пропонував родичам потерпілого компенсацію в розмірі 2 тис. євро, але вони відмовилися.

Допитаний у суді свідок розповів, що того дня чоловік виїхав із провулка на велосипеді на проїзну частину, але не впорався з керуванням і впав. Свідок побачив, що з обох боків наближаються автомобілі, тому вирішив допомогти чоловікові піднятися.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Коли йшов, то бачив, що потерпілий намагається встати, спираючись на велосипед, але повністю не піднявся. Зважаючи на те, що автомобілі наближалися, він увімкнув ліхтарик на телефоні та почав махати в бік лівої смуги руху, щоб попередити водія», – розповів свідок.

Суддя Дмитрій Поворозник визнав Олексія Чебарьова винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть пішохода (ч. 2 ст. 286 ККУ), та призначив йому покарання у вигляді трьох років і трьох місяців ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. Також він має сплатити понад 7,5 тис. грн на користь держави за проведення експертиз. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному порядку.