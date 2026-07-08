Заборону на публікацію розслідування задовольнив суддя Печерського райсуду Сергій Вовк

У Печерському районному суді Києва заявили, що заборона агенції «Слідство.Інфо» на публікацію розслідування про брата директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексія Сухочова – Олександра – є тимчасовою. У харківського бізнесмена журналісти виявили десятки квартир та офісних приміщень. Про це 8 липня повідомило «Суспільне» з посиланням на відповідь суду на журналістський запит.

За даними суду, після рішення суду журналісти тимчасово, поки діє заборона, не можуть публічно використовувати інформацію щодо Олександра Сухачова, і це «чітко визначено в ухвалах суду».

«У цій справі спір виник з приводу права відповідачів використовувати інформацію, яка охороняється законом, й не може бути використана без згоди особи, якої вона стосується (Олександра Сухачова – ред.). [...] Законом передбачено процедуру забезпечення майбутнього позову, який має бути поданий до суду протягом 10 днів. У разі неподання позову (з боку заявника – ред.), заходи забезпечення позову скасовуються судом», – йдеться у повідомленні.

Також у відповіді наголошується, що «закон гарантує баланс прав учасників справи» і «Слідство.Інфо» може звернутись до Печерського райсуду суду за скасуванням заборони, навівши свої аргументи. Крім цього, видання має право подати апеляцію, щоб обґрунтованість судової заборони була перевірена судом вищої інстанції.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Підсумовуючи, щодо тверджень про перешкоджання журналістській діяльності, яку проводять відповідачі (“Слідство.Інфо” – ред.), слід також розуміти, що як міжнародним, так й національним законодавством передбачено можливість обмеження державою й судом реалізації права на свободу слова, до того ж ще й у випадках воєнного стану. Рівно як й передбачено випадки, коли втручання в приватне життя може бути визнане необхідним. Між цими обмеженнями та втручанням має бути правовий баланс. Але це вже предмет спору між сторонами й обґрунтованість таких обмежень та втручання буде вирішувати суд. До цього часу робити такі висновки абсолютно передчасно та популістично», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 липня журналісти «Слідства.Інфо» повідомили, що Печерський районний суд Києва заборонив поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції брата директора ДБР Олексія Сухачова – харківського бізнесмена Олександра Сухачова. Рішення суду з’явилося 6 липня – саме в день, коли «Слідство.Інфо» спільно з Центром протидії корупції (ЦПК) готували до публікації розслідування про 143 об’єкти нерухомості, які належали або належать Олександру Сухачову. Заборону на публікацію розслідування задовольнив суддя Сергій Вовк.

«Слідство.Інфо» наголосило, що оскаржуватиме рішення суду та домагатиметься права оприлюднити розслідування, яке, на думку журналістів, має значний суспільний інтерес. У ЦПК також звернули увагу, що справа має ознаки SLAPP-позову – стратегічного судового позову, який використовується для тиску на журналістів і громадських активістів.