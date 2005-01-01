Суд обрав для віце-мера Запоріжжя запобіжний захід у вигляді ₴1,5 млн застави

СуспільствоОлег Костюк, 29 грудня180

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У п’ятницю, 29 грудня, Червонозаводський районний суд Харкова обрав запобіжний захід заступнику мера Запоріжжя Анатолію Пустоварову у вигляді застави в розмірі 1,5 млн грн, інформують «Українські новини».

Таке рішення оголосив головуючий суддя Віктор Єжов.

Суд відмовив у задоволенні клопотання прокуратури Харківської області про застосування до Пустоварова запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Постанова підлягає негайному виконанню після її виголошення і може бути оскаржена в апеляційному суді протягом 5 днів.

Нагадаємо, раніше суд обрав запобіжний захід для заступника голови Запорізької облради, керівника фракції «Самопоміч» і лідера обласного осередку партії Владислава Марченка. Його відправили під домашній арешт і зобов’язали носити електронний браслет.

21 грудня Харківська обласна прокуратура проводила обшуки у чиновників міста Запоріжжя за фактом привласнення майна. Того ж дня арештували керівника Запорізької обласної організації «Самопомочі», заступника голови облради Владислава Марченка.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що обшуки у чиновників Запоріжжя стосуються корупційних діянь депутата облради від «Самопомочі» Владислава Марченка та його брата Марка. Заступник мера Запоріжжя Анатолій Пустоваров, за словами Луценка, «втік через вікно і в капцях по снігу». Пустоваров звинувачення генпрокурора заперечив.

Владиславу Марченку оголосили про підозру у привласненні 87 млн грн бюджетних коштів під час проведення робіт з будівництва стадіонів в Запоріжжі. Його братові — Маркові Марченку — також присудили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу стеження.

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