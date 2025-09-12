Затримана на корупційній схемі 70-річна мешканка Рівненщини відбулася штрафом

Рокитнівський районний суд Рівненської області виніс вирок 70-річній Ганні Водопʼян, яка за хабарі організувала редагування списків відрядження у зону бойових дій в одній з військових частин. Підозрювана діяла спільно з племінником, який після викриття почав свідчити проти неї. За скоєне пенсіонерці призначили 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 9 вересня, з липня 2023 року по червень 2025-го мешканка села Березове Сарненського району Ганна Водопʼян, використовуючи свої зв’язки, впливала на рішення командування однієї з місцевих військових частин щодо формування списків для відряджень на фронт – вона додавала або вилучала окремі прізвища за винагороду.

Активну роль у схемі відігравав племінник пенсіонерки, військовослужбовець цієї частини. Саме він підшуковував охочих уникнути відправлення на фронт, збирав з них гроші та передавав своїй родичці. За виключення одного прізвища з наказу на відрядження вимагав близько 5 тис. доларів.

Схему вдалося викрити завдяки військовослужбовцям, які заявили про злочин. Після затримання племінник пішов на співпрацю зі слідством та надав викривальні свідчення щодо своєї тітки. Під час досудового розслідування вона повністю визнала свою провину та уклала відповідну угоду з прокурором.

Суддя Марія Качмар визнала Ганну Водопʼян винною у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України) й призначила 51 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.