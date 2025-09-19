Ірина Антонюк внесла неправиві дані у декларації за 2022 та 2023 роки

Рівненський міський суд виніс вирок депутатці Клеванської селищної ради Ірині Антонюк за декларування недостовірної інформації. Обвинувачена приховала наявність у її власності земельних ділянок, підстанції, складу та іншого майна загальною вартістю 7,8 млн грн. За це посадовиці призначили штраф і позбавили права працювати в органах місцевого самоврядування протягом року.

Як йдеться у вироку від 16 вересня, в останній день березня 2024 року депутатка Клеванської селищної ради Ірина Антонюк подала декларацію про доходи за 2022 рік, в якій не вказала дані про майно на 7,8 млн грн. Зокрема, посадовиця приховала інформацію про наявність у неї:

двох земельних ділянок у селі Руда-Красна Рівненського району (вартість – понад 93 тис. грн);

майстерні площею 1046,9 м 2 у селищі Клевань (вартість – 2,3 млн грн);

котельні площею 219 м 2 у селищі Клевань (вартість – 1,3 млн грн);

трансформаторної підстанції площею 11,2 м 2 у Клевані (вартість – 61 500 грн);

адміністративного корпусу площею 446 м 2 у Клевані (вартість – 3,1 млн грн);

складу площею 340 м2 у Клевані (вартість – 815 тис. грн);

Аналогічна ситуація і з декларацією за 2023 рік, яку Ірина Антонюк подала 1 квітня 2024 року. Депутатка повністю визнала свою провину і розкаялася. Вона пояснила, що отримала нерухомість у спадок, проте забула це вказати у деклараціях унаслідок пережитого стресу через смерть матері та початок повномасштабного вторгнення. Просила суворо її не карати.

Суддя Дмитро Яковлєв визнав Ірину Антонюк винною за ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації, що перевищує понад 2500 прожиткових мінімумів) та призначив 69 700 грн штрафу з позбавленням права обіймати посади, що повʼязані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування терміном на один рік. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.