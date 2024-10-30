Поліція затримала 59-річного Юрія Буланкова на гарячому

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним Юрія Буланкова у викраденні 63 номерних знаків з автомобілів в Ужгороді. Уродженцю Донецької області призначили 850 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 23 жовтня, з 11 по 14 вересня 2024 року обвинувачений знімав з припаркованих на різних вулицях Ужгорода автомобілів номерні знаки, залишаючи записку «Поверну, скинь 1000 грн» зі своїми контактами.

Поліція затримала 59-річного Юрія Буланкова на гарячому – він саме намагався зірвати номерні знаки з чергового автомобіля. Під час суду обвинувачений розкаявся у вчиненому.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Маріанна Крегул визнала Юрія Буланкова винним у викраденні та призначила йому 850 грн штрафу. Також він має сплатити 29,6 тис. грн за проведення експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.