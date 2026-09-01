Головний бухгалтер шахти вказав неправдиві дані в декларації при звільнення

Сокальський районний суд Львівської області оштрафував тепер вже колишнього головного бухгалтера шахти «Надія» Дмитра Собенникова за недостовірне декларування на суму понад 877 тис. грн. Суд визнав його винним у корупції та покарав штрафом у 17 тис. грн.

За матеріалами справи, головний бухгалтер ПРАТ «Шахта Надія» у декларації за 2024 рік не вказав дані про майно та активи на суму понад 877 тис. грн. У суді він свою вину визнав.

Суд визнав Дмитра Собенникова винним в адміністративному корупційному правопорушенні та покарав штрафом у 17 тис. грн.

Як зазначається у довідці НАЗК, Дмитро Собенников у декларації за 2024 рік (після звільнення) не вказав майно, записане на його неповнолітніх дітей. Зокрема, не задекларував записану на доньку квартиру в Шептицькому, ринкова вартість якої понад пів мільйона грн.

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Також Дмитро Собенников не вказав дохід, отриманий на банківській рахунок від підприємця Олександра Фегера, та пенсійні виплати на загальну суму понад 214 тис. грн. Також не вказав грошові активи у сумі понад 500 тис. доларів, які позичив громадянину Оресту Блащуку.