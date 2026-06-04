Гроші клієнт передав адвокату трьома траншами

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок львівському адвокату Геннадію Марчуку, який за 2800 тис. доларів хабаря обіцяв вплинути на голову сільради та начальника ЦНАП Жовтанецької сільської ради у вирішенні питання щодо оформлення та реєстрації права власності на нежитлові приміщення. За скоєне суд призначив йому штраф у розмірі 120 тис. грн.

За матеріалами справи, у червні 2025 року адвокат Геннадій Марчук зустрівся з клієнтом на вул. Пасічній, 148 у Львові, щоб обговорити деталі щодо вирішення питання у виготовленні документів, а саме права власності щодо СГ ТзОВ ім. Богдана Хмельницького та проведення державної реєстрації такого права. Як раніше повідомляла прокуратура, мова йшла про їдальні та овочесортувальну станцію, розташовані на землях комунальної власності. Адвокат пообіцяв за 2800 доларів вирішити питання з посадовцями.

Після цього у червні 2025 року у Львові він отримав першу частину хабаря у розмірі 300 доларів. Через менше ніж два місяці, у серпні 2025 року, клієнт передав йому ще 1500 доларів. Фінальну виплату у розмірі 1000 доларів фігурант справи отримав безпосередньо в селі Жовтанці на Львівщині. За даними слідства, у лютому 2026 року адвокат Геннадій Марчук з'явився до Центру надання адміністративних послуг Жовтанецької сільської ради за адресою вул. Львівська, 2Д, після чого його затримали правоохоронці.

Зазначається, що адвокат також сфабрикував витяг із протоколу зборів власників майнових паїв ТзОВ імені Богдана Хмельницького, вказавши неправдиві відомості для подальшого використання.

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У суді обвинувачений визнав свою вину повністю, щиро розкаявся, а також, щоб пом’якшити покарання, він здійснив добровільний внесок на ЗСУ.

Суддя Мар’яна Олещук визнала Геннадія Марчука винним в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень посадовими особами органу місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та у підробленні офіційного документа (ч. 1 ст. 358 ККУ) та призначила йому штраф у розмірі 120,7 тис. грн. Також суд скасував запобіжний захід у вигляді застави. Частину застави (100 тис. грн) було перераховано на ЗСУ, решту застави повернули. Вирок ще може бути оскаржений.