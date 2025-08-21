Чоловік незаконнно купив велику партію електронних сигарет

Львівʼянина оштрафували на 85 тис. грн за незаконне придбання понад 16 тис. електроннних сигарет без ліцензій – сигарети він збирався продати. Про це йдеться у постанові Сихівського районного суду Львова, опублікованій 19 серпня 2025 року.

У матеріалах справи зазначається, що Михайло Курдина придбав 16 710 одиниць електронних сигарет торгової марки SAB через закритий канал в Telegram з вересня по жовтень 2024 року. Сигарети він зберігав на складу на вулиці Бузковій у Львові і збирався продавати їх. Товар був без документів про якість та походження, а також чоловік не сплачував податок.

У підсумку Курдин визнав провину, а суд призначив штраф у розмірі 85 тис. грн. На постанову можна подавати апеляційну скаргу.