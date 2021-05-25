Галицький районний суд Львова оштрафував на 17 тис. грн Михайла Д., якого поліцейські двічі за вечір спіймали п’яним за кермом. Крім цього, його на рік позбавили права керувати транспортом.

Як ідеться в матеріалах справи, 2 квітня о 22:01 на вул. Франка, 99 патрульні зупинили водія Volkswagen Passat, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Перевірка на алкотестері Drager показала в крові водія 1.47 проміле алкоголю. Того ж вечора він сів нетверезим за кермо вдруге. О 23:55 його зупинили на вул. Франка, 146. Цього разу він відмовився пройти перевірку на алкоголь.

Під час судового засідання Михайло Д. пояснив, що після першого інциденту приїхав додому, однак дружина попросила його купити дитині кашу, тому він знову сів за кермо напідпитку. Водій пояснив, що заробляє за допомогою автомобіля, тому просив суд не позбавляти його прав.

Враховуючи докази, 20 травня суддя Галицького районного суду Львова Віталій Радченко визнав Михайла Д. винним у адмінправопорушенні за ч. 1 ст. 130 КУаАП та оштрафував його на 17 тис. грн із позбавленням права керувати транспортом упродовж року. Крім цього, він має заплатити 454 грн судового збору. На це рішення суду ще можна подати апеляцію.