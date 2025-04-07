Роман Бондаренко організував незаконне ввезення товарів на понад 7,8 млн грн

Володимир-Волинський міський суд виніс вирок Роману Бондаренку за контрабанду техніки та відмивання грошей. Обвинувачений організував ввезення товарів на понад 7,8 млн грн поза митним контролем. За скоєне йому призначили 204 тис. грн штрафу з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на один рік.

Як йдеться у вироку від 24 березня, у липні 2024 року волинянин Роман Бондаренко організував ввезення комерційних товарів поза митним контролем. Обвинувачений залучив до незаконної схеми більше 40 людей, серед яких були водії та пасажири транспорту, що здійснює міжнародні перевезення. Так, із липня по жовтень 2024 року вони перевезли через «зелений коридор» побутові прилади та різну техніку на понад 7,8 млн грн, які обвинувачений згодом продавав.

За даними слідства, товар закуповували в Польщі та ввозили через волинський пункт пропуску «Устилуг». Залучені водії та пасажири декларували товари як особисті речі, за що пізніше отримували грошову винагороду.

Суддя Ігор Вітер визнав Романа Бондаренка винним за ч. 1 ст. 203-1 (незаконне переміщення товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України й призначив 204 тис. грн штрафу з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю протягом одного року. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що нещодавно суд виніс вирок спільниці обвинуваченого Тетяні Кусік. Вона також отримала 204 тис. грн штрафу і заборону займатися підприємницькою діяльністю на однин рік.