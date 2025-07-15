Віта Дутчак написала заяву від імені чоловіка, який не знав про це

Коломийський міськрайонний суд визнав місцеву мешканку Віту Дутчак винною і підробці документів та їх використанні. За виготовлення у фотошопі свідоцтва про народження третьої дитини для отримання відстрочки від мобілізації своєму чоловіку прикарпатці призначили 8500 грн штрафу.

Як йдеться у вироку, який винесли 3 липня, Віта Дутчак з 2018 року перебуває у шлюбі і разом з чоловіком виховує двох дітей. На початку жовтня 2024 року обвинувачена вирішила підробити свідоцтво про народження дитини та посвідчення батьків багатодітної сім'ї для отримання її чоловіком права на відстрочку від мобілізації.

Віта Дутчак за допомогою фотошопу внесла до отриманого того ж дня в Коломийському ДРАЦСі свідоцтва про народження попереднього малюка неправдиві відомості щодо народження третьої дитини. Після цього завантажила з інтернету взірець бланка посвідчення батьків багатодітної сім'ї і на струменевому принтері роздрукувала, вклеївши в нього свою та чоловіка фотографії. Далі обвинувачена кульковою ручкою внесла до бланка неправдиві відомості щодо видачі посвідчення Управлінням соцзахисту Надвірнянської РДА і підписалася за його керівника.

Віта Дутчак написала заяву від імені чоловіка, який не знав про це, і разом з підробленими документами відправила «Укрпоштою» на адресу ТЦК. Через декілька тижнів чоловік обвинуваченої отримав відстрочку від мобілізації як багатодітний батько, отримавши підтвердження про це у «Резерв+».

Під час судового засідання прикарпатка визнала свою вину, а суддя Олександр Калинюк, дослідивши всі матеріали справи, призначив їй 8500 грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.