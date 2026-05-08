Гальмівна система трактора Dongfeng виявилася несправною

Рожнятівський районний суд визнав місцевого мешканця Володимира Глинку винним у допуску до керування трактором знайомого у стані алкогольного сп'яніння і призначив йому 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 29 квітня, інцидент стався у серпні 2025 року в селі Перегінське Калуського району. Обвинувачений взяв з дому трактор Dongfeng і разом з трьома односельцями поїхав по дрова. Двоє братів зійшли з трактора по дорозі – на околиці лісу, а Володимир Глинка з потерпілим поїхали далі, щоб назбирати ожину. В лісі вони розпивали алкогольні напої.

Близько 20:00 обвинувачений, знаючи про несправність гальмівної системи трактора і не переконавшись, що односелець має навички водіння, віддав йому кермо. Останній напідпитку, проїжджаючи крутий підйом, перекинувся. Отримавши численні травми, чоловік помер.

Під час судового засідання Володимир Глинка визнав свою вину. Суд також врахував, що обвинувачений компенсував родині загиблого завдану шкоду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Михайло Пулик визнав прикарпатця винним у допуску до керування трактором односельця у стані алкогольного сп'яніння та призначив йому 51 тис. грн штрафу. Засуджений також має сплатити 20,2 тис. грн за проведення експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.