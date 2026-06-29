Юлія Малашинська визнала свою провину та попросила суворо її не карати

Рівненський міський суд виніс вирок дружині місцевого бізнесмена Юлії Малашинській, яка побила військового на милицях. Обвинувачена визнала свою провину та попросила суворо її не карати. Суд призначив жінці 850 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 23 червня, інцидент стався 2 лютого 2025 року на вулиці Дубенській у Рівному. За даними слідства, Юлія Малашинська під час словесного конфлікту з військовим зі Львова, який пересувався на милицях, штовхнула його, а потім тричі вдарила металевою палицею. Згідно з висновком експертизи, потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Припарковане з порушеннями авто Малашинських (фото з допису Олександри Обоїсти)

Під час судового засідання рівнянка повністю визнала свою провину. Вона заявила, що шкодує про скоєне, попросила не призначати їй суворого покарання та пояснила, що нещодавно поховала чоловіка й має проблеми зі здоровʼям.

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Чоловіком обвинуваченої був ексдепутат Рівнеради (2010–2015 років) і бізнесмен В’ячеслав Малашинський, нині покійний. За інформацією видання «Четверта влада», він – співвласник ТОВ «Західенергопостач», яке володіє мережею АЗС «Олас».

Водночас потерпілий розповів, що перед конфліктом побачив, як В’ячеслав Малашинський припаркував позашляховик на тротуарі з порушенням ПДР, і зробив йому зауваження. Водій не відреагував та пішов, а згодом із автомобіля вийшла жінка. За словами військового, вона спочатку штовхнула його в спину, а потім кілька разів вдарила металевою палицею. Чоловік захищався милицею й також її травмував. Пізніше очевидці події викликали поліцію. Слова потерпілого підтвердив відеозапис із камер спостереження.

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Суддя Марʼян Головчак визнав Юлію Малашинську винною за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження) та призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 грн. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.