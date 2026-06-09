Луцький міськрайонний суд визнав винним молодшого сержанта однієї з військових частин у зловживанні впливом. Військовослужбовець обіцяв допомогти бійцю, який перебував у статусі СЗЧ, перевестися до тилового підрозділу на Волині за 2 тис. доларів. За скоєне йому призначили 90,1 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 4 червня, обвинувачений Андрій Б. проходив службу на посаді водія-механіка у військовій частині на Волині. На початку червня 2025 року він познайомився у Луцькому військовому госпіталі з чоловіком, який після лікування не повернувся до своєї частини та набув статусу СЗЧ.

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Під час розмови військовий розповів, що хоче повернутися на службу, але не знає, як законно врегулювати свій статус і перевестися до тилового підрозділу. У відповідь молодший сержант заявив, що може посприяти розв’язання цього питання через свої зв'язки серед командування.

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За даними слідства, за свої послуги він вимагав 2 тис. доларів. При цьому запевняв, що іншим способом оформити переведення буде складно або неможливо.

Боєць у СЗЧ звернувся до правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем. Під час подальших зустрічей обвинувачений запевняв його, що може вплинути на командирів і допомогти з оформленням документів для переведення. Також він контактував із представниками однієї з військових частин щодо наявності вакантних посад.

У суді обвинувачений повністю визнав провину та розкаявся. Суд врахував, що він раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем служби, має державні відзнаки та міцні соціальні зв'язки.

Суддя Ігор Ясельський визнав Андрія Б. винним за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та призначив йому штраф у розмірі 90 100 грн. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.