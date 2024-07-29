Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Сергію Левчику за пошкодження військово-облікових документів сина під час вручення йому повістки. За скоєне обвинуваченому призначили 850 грн штрафу.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду, інцидент стався 20 лютого 2024 року. Близько 11:55 офіцер мобілізаційного відділення ТЦК намагався вручити повістку сину Сергія Левчика, у відповідь на що чоловік схопив документи з особової справи хлопця й порвав їх. Серед пошкоджених паперів були: облікова картка до військового квитка, довідка позаштатної військово-лікарської комісії, а також витяг із книги протоколів засідань призовної комісії.

У суді Сергій Левчик свою вину визнав і розкаявся.

Суддя Сергій Панасюк визнав волинянина винним за ч.1 ст.357 ККУ (умисне пошкодження приватних документів, вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах) і призначив 850 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.