Суд помістив в психіатричну лікарню екс-військового, який хотів підірвати міст Метро в Києві

18 вересня Олексій Белько автомобілем заблокував рух на мосту Метро в Києві та погрожував його підірвати

Суд помістив колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро, в психіатричну медустанову до закінчення досудового розслідування. Про це повідомили в прокуратурі Києва.

«Дніпровський районний суд задовольнив клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу підозрюваному в «мінуванні» моста Метро з утримання під вартою на госпіталізацію до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку», - йдеться в повідомленні.

Згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, чоловік на момент вчинення злочину не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. Лікарі зробили висновок, що і в цей час психічний стан Белька не змінився, у зв'язку з чим потрібна госпіталізація в установу з посиленим психіатричним наглядом.

Як інформував ZAXID.NET, 18 вересня Олексій Белько автомобілем заблокував рух на мосту Метро в Києві та погрожував його підірвати. Чітких вимог до уряду або конкретних осіб він не висував. Через декілька годин він здався поліції.

Після затримання в поліції повідомили, що не висуватимуть проти Белька звинувачення в підготовці теракту, інцидент перекваліфікували в хуліганство. У Белька не було при собі вибухівки, тільки карабін і помпова рушниця, з якої він стріляв по поліцейському дрону.

Міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда передала жителям Києва вибачення від Белька. А голова МВС Арсен Аваков пообіцяв узяти колишнього військовослужбовця на поруки і допомогти йому пройти курс реабілітації від наркотиків.