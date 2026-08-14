Громада недоотримала гроші з оренди землі

Суд у Львові за позовом прокуратури повернув громаді села Гряда, що біля Львова, 15 га землі, що використовувало фермерське господарство. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області.

Ділянку малопродуктивної землі сільрада передала в оренду фермеру за мінімальною ціною для випасання худоби й сінокосіння, що мало покращити стан ґрунту. Попри це, фермер розорав землю для вирощування сої, порушивши договором. Окрім того, місцевий бюджет недоотримав гроші, що міг би одержати за оренду ділянки під повноцінне сільськогосподарське виробництво.

Через це прокурори звернулися до суду з позовом, що суд задовольнив. Договір оренди землі розірвано, а орендаря зобов’язали повернути земельну ділянку територіальній громаді.