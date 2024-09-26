Суддя господарського суду Львівської області Ірина Козак 10 вересня задовольнив позов Жовківської окружної прокуратури про розірвання договору оренди 10 га землі біля Крехова між Жовківською громадою і ПП «Ротен». Рішення суду оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Ділянка площею 10 га поблизу села Крехів перебувала в оренді ПП «Ротен» з 2017 року для індивідуального садівництва. Із жовтня 2023 року фірма перестала платити за оренду землі. Окрім розірвання договору оренди, суд постановив, що агропідприємство має також сплатити на користь громади заборгованість в розмірі 31 тис. грн.

За повідомленням Львівської обласної прокуратури, ціна ділянки в 10 га біля Крехова становить понад 72 млн грн.

ПП «Ротен» зареєстроване у Києві, а його директором і власником є Олександр Гаврилко з Чернігівщини. Раніше фірма належала Андрієві Величку зі Львівщини – бізнес-партнеру Богдана Козака, брату екснардепа Тараса Козака. Власник фірми і адреса її реєстрації зі Львівщини на Київ змінилися торік у вересні.

За даними сервісу YouControl, ПП «Ротен» входить до групи братів Тараса і Богдана Козаків. Тарас Козак є бізнес-партнером Віктора Медведчука і внесений до реєстру зрадників України. Також проти нього ввели санкції США.