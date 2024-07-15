Руслан Боруц є керівником БФ «Добрі сини», який зареєстрований у Добросині

Управління внутрішньої безпеки СБУ викрило благодійний фонд «Добрі сини», керівники якого незаконно продавали зброю та боєприпаси на Львівщині. Керівником та засновником фонду є 31-річний Руслан Боруц. В ухвалах Галицького райсуду, які опублікували у судовому реєстрі, йдеться, що підозру незаконному зберіганні зброї отримав один з членів фонду.

Згідно з матеріалами справи, 18 квітня 2024 року СБУ звернулася до слідчого управління поліції й повідомила, що невідомі продають на території Львівщини привезені із зони бойових дій зброю, боєприпаси та вибухівку. Поліцейські встановили, що до злочину причетний Руслан Боруц з села Добросин, який є керівником та засновником БФ «Добрі сини».

У суді працівник СБУ розповів, що до зберігання та залучили ще двох спільників. Частину зброї Руслан Боруц зберігав у себе вдома. Також боєприпаси за місцем проживання зберігав ще один член фонду в будинку, який належить його тещі. Чоловіки мали на меті продати зброю.

Правоохоронці 5 червня провели обшук у помешканнях членів фонду й вилучили:

11 767 патронів;

три порожні магазини та одинадцять магазинів з патронами;

503 картонні коробки з патронами;

п'ять автоматів;

полімерний пакет з патронами;

55 запалювально-димових патрони;

десять ручних димових гранат;

реактивну протитанкову гранату;

два підривачі УЗРГМ;

протипіхотну міну МОН;

два корпуси до гранат.

Галицький райсуд наклав арешт на вилучену зброю. СБУ 26 червня повідомляла, що зброю передадуть на потреби ЗСУ.

У судовому реєстрі можна знайти інформацію про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту одному з членів БФ «Добрі сини», який є уродженцем села Підрясне Яворівського району. Його підозрюють у незаконному зберіганні зброї (ч. 1 ст. 263 ККУ). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

ZAXID.NET зателефонував до керівника фонду Руслана Боруца, в домівці якого СБУ вилучила зброю. У телефонному коментарі Боруц заперечив, що у його помешканні проводили обшук та вилучали зброю. Відповідати на інші питання Руслан Боруц відмовився, посилаючись на те, що триває слідство.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, БФ «Добрі сини» зареєстрований у селі Добросин, що неподалік Жовкви. Фонд створили у травні 2022 року Андрій Пундяк і Руслан Боруц, який є керівником організації. На сайті НАЗК можна знайти декларацію за 2016 рік, яку Руслан Боруц подавав як інспектор кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України. На місцевих виборах 2020 року він балотувався в депутати Добросинсько-Магерівської сільської ради він політичної партії «Громадянська позиція».