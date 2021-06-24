Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) призупинив дію захисних мит, які ввела Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) проти вантажного і пасажирського автотранспорту з Білорусі. Відповідне рішення суд ухвалив за скаргою «Маз-Україна» ще 6 травня. Але як повідомила в четвер, 24 червня, «Європейська правда», найближчими днями будуть оприлюднені аналогічні рішення, прийняті за скаргами інших експортерів білоруських автомобілів.

Нагадаємо, українська Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила застосувати адекватний захід у вигляді спеціального мита на рівні 35% щодо імпорту в Україну автобусів, тролейбусів, вантажних автомобілів, самоскидів, автомобілів спеціального призначення походженням із Білорусі загальною вартістю близько 100 млн доларів на рік.

У відповідь Білорусь у травні ввела режим спецрегулювання щодо низки позицій українського імпорту. Під регулювання потрапили експортери керамічної плитки, шпалер, радіаторів, холодильників, паперу, ДСП/ДВП, кондитерських виробів, соків та пива. За словами бізнесу, де-факто це означає заборону експорту таких товарів у Білорусь.

Однак, якщо ситуація з українським експортом до Білорусі залишається складною, то білоруські виробники змогли домогтися тимчасового скасування дії захисних мит.

ОАСК зупинив дію рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі «Про встановлення фактів дискримінаційних та недружніх дій з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України – підприємств автомобілебудування та застосування адекватних заходів у відповідь» в частині запровадження спеціального мита щодо імпорту в Україну товару походженням з Білорусі, які імпортує «МАЗ-Україна».

Під дію підвищеного мита потрапили автобуси (транспортні засоби для перевезення 10 осіб і більше), вантажівки з дизельними двигунами і повною масою 5-20 тонн та більше 20 тонн (виняток зробили для автомобільних шасі).

Також мито діє на спецтехніку (автокрани, автомобілі-прибиральники для доріг, автогідропідйомники, автомобілі для поливу і автомобілі-майстерні).

Під дискримінаційними діями Білорусі МКМТ мала на увазі ускладнення доступу продукції українських підприємств на білоруський ринок.