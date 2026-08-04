Йдеться про нову автобазу для комунального транспорту на вул. Загорській

За позовом прокуратури Господарський суд Закарпатської області розірвав договір між Департаментом міської інфраструктури Ужгородської міської ради і ТОВ «Волігробіз» (колишня назва «Перспектива КТ») на будівництво автобази для комунального транспорту в місті.

Йдеться про зведення нової автотранспортної бази для комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт». Раніше автобуси паркувалися на території «Ужгородського АТП 12107», що належить родині міського голови Богдана Андріїва. Однак після того як колишня дружина мера вирішила збудувати там ЖК, для комунальних автобусів знайшли нове місце – на вул. Загорській.

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У 2024 році підряд на будівництво автобази вартістю 155 млн грн без конкуренції отримала компанія «Перспектива КТ» місцевого бізнесмена Андрія Кічука, яка мала завершити зведення нового АТП до 27 грудня 2025 року. Однак у квітні 2025 року виявилося, що посадовці Ужгородської міськради у змові з підрядником розтратили на будівництві 4,1 млн грн.

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«До актів виконаних робіт внесли недостовірні відомості. Попри те що частина робіт та обладнання були фактично відсутні, підряднику перерахували гроші з бюджету. Лише після викриття цих порушень підрядник упродовж 2025 року виконав роботи, які мав завершити ще роком раніше», – розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 4 серпня.

Суд погодився з доводами прокуратури, визнав порушення умов договору істотними та ухвалив рішення про його розірвання. Також суд зобов’язав підрядника сплатити понад 1,1 млн грн пені за протермінування виконання зобов’язань.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Перспектива КТ» була зареєстрована в Ужгороді у 2015 році. З 2018 року компанію очолював Андрій Кічук. Він і підписав договір про будівництво автобази з ексдиректором Департаменту міської інфраструктури Ужгоросдької міськради Віталієм Гільтайчуком. За зловживання учасникам схеми загрожує до 6 років ув’язнення.

На тлі скандалу ТОВ «Перспектива КТ» перейменували у ТОВ «Волігробіз» та у квітні 2026 року перереєстрували спочатку у Дніпрі, а потім у Харкові. Наразі власницею компанії є дніпрянка Юлія Мотуз.