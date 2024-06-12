Богдана Львова звільнив ексголова Верховного суду Князєв, оскільки судді Касаційного суду, де він працював, не проголосували за його звільнення

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив скандальному ексочільнику Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдану Львову, в якого виявили російський паспорт, у поновленні на посаду та нарахуванні йому зарплати за час «вимушеного прогулу». Про це повідомили судді під час засідання, яке відбулося у середу, 12 червня.

Суд розглянув та частково задовольнив апеляційну скаргу Верховного суду, який виступив проти судового рішення про поновлення Богдана Львова на посаді та виплати йому заробітньої плати за час «вимушеного прогулу». Суддя намагався поновитися на посаді з листопада 2022 року.

Після судового засідання Богдан Львов сказав, що здивований рішенням суду, а також заявив, що рішення про його звільнення з посади судді нібито було ухвалено «одноособово», що начебто суперечить українському законодавству та світовим практикам. Скандальний суддя додав, що розгляне повний текст судового рішення, однак робитиме «все, щоб очистити своє ім’я» – імовірно, Богдан Львов подасть касаційну скаргу.

Нагадаємо, восени 2022 року журналісти виявили в Богдана Львова російський паспорт, наявний у судді з 1999 року. Крім того, у власності дружини Богдана Львова виявили квартиру у Москві загальною вартістю 11 млн грн.

Львова звільнив з посади у жовтні 2022 року підозрюваний у хабарництві Всеволод Князєв, колишній очільник суду. Це рішення Князєв ухвалив після того, як судді Касаційного суду не змогли звільнити Львова за браком голосів.

З листопада 2022 року Львов намагався поновитися на посаді, подавши апеляційну скаргу. Вже в січні 2024 року суд ухвалив рішення про поновлення судді на посаді, а Державна міграційна служба України зупинила розгляд питання про позбавлення громадянства України Богдана Львова, не пояснивши причин.