Суд скасував штраф Андрію Коболєву на 1,7 тисяч гривень у справі про премії «Нафтогазу»

Голова «Нафтогазу» не надав нардепу Власенку список людей, які отримали премії за перемогу у спорі з «Газпромом»

ЕкономікаАндрій Стець, 29 жовтня330

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Суд скасував штраф Андрію Коболєву на 1,7 тисяч гривень у справі про премії «Нафтогазу»
фото РБК-Україна
Сума накладеного штрафу на Андрія Коболєва становила 1,7 тис. гривень

Київський апеляційний суд скасував голові НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву штраф у розмірі 1,7 тис. гривень у справі про премії працівникам компанії. Про це повідомила LIGA.net з посиланням на джерело в суді.

Зазначається, що в понеділок, 29 жовтня, апеляційний суд задовольнив скаргу адвоката, подану в інтересах Коболєва, і скасував рішення Шевченківського районного суду Києва про штраф.

Йдеться про штраф за відмову надати депутату Верховної ради Сергієві Власенку інформацію з переліком осіб, які отримали премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над «Газпромом».

Як інформував ZAXID.NET, раніше Шевченківський районний суд Києва оштрафував голову правління НАК «Нафтогаз України» за відмову надати народному депутату Сергію Власенку інформацію з переліком осіб, які отримали премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російською компанією «Газпром».

18 червня спостережна рада «Нафтогазу» вирішила преміювати співробітників компанії після перемоги в Стокгольмському арбітражі в суперечці з «Газпромом». Розмір премії становить 1% від суми виграшу по транзитному контракту - 45,6 млн доларів. Премії призначили тим працівникам, які так чи інакше долучилися до перемоги «Нафтогазу» над «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі.

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