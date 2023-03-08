Наталія Дубневич не сплачувала орендну плату за користування земельною ділянкою під офісами на площі Соборній, 12а

Галицький районний суд Львова задовольнив позов Львівської міськради про стягнення з Наталії Дубневич, колишньої дружини Ярослава Дубневича, майже 65 тис. грн за користування земельною ділянкою в центрі Львова. Йдеться про земельну ділянку під офісними приміщеннями на площі Соборній, 12а, яка перебуває у фактичному користуванні Наталії Дубневич без належно оформлених документів.

За рішенням суду від 2 березня, Наталія Дубневич має сплатити 64,8 тис грн безпідставно збережених коштів за користування земельною ділянкою площею 0,03 га у Львові.

За даними ZAXID.NET, йдеться про земельну ділянку на площі Соборній, 12а – поруч з РЦ «Роксолана» у центрі міста. У вересні 2021 року посадовці відділу самоврядного контролю за використанням та охороною земель Львівської міськради виявили, що Наталія Дубневич фактично використовує цю земельну ділянку для обслуговування нежитлового будинку з офісними приміщеннями, аптекою та кафе на площі Соборній, 12а без належно оформлених документів. Рішення про надання в користування (оренду) цієї земельної ділянки Львівська міськрада не приймала.

Після цього відділ правового забезпечення департаменту містобудування ЛМР звернувся до суду з позовом про стягнення з Наталії Дубневич 64,8 тис. грн безпідставно збережених коштів в розмірі орендної плати за користування згаданою земельною ділянкою комунальної власності упродовж року (з вересня 2021 до вересня 2022 року). Галицький районний суд Львова 2 березня повністю задоволив позов Львівської міськради та стягнув з Наталії Дубневич згадану суму коштів. На це рішення суду ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, у липні 2021 року Ярослав Дубневич після розлучення з Наталією Дубневич поділив з нею частину спільного майна. Ймовірно, таким чином нардеп, який був фігурантом кримінального провадження про розкрадання 93 млн грн «Укрзалізниці», страхував своє майно від подальшого арешту.