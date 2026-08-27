Представник банку в суді заявив, що грошей постраждалої в установі немає

«Сенс Банк» має виплатити клієнтці 1,9 млн грн за депозитні вкладення, які вона не могла роками повернути через колишню керівницю відділення фінустанови. Таке рішення прийняв Кіцманський районний суд від 21 серпня. За даними судової справи, керівниця відділення у 2014 році вкрала кілька депозитів у гривнях та доларах. Розслідування та судова справа тривали майже 12 років.

Постраждала протягом 2009–2014 років розмістила на депозитах в «Укрсоцбанку», правонаступником якого є державний «Сенс Банк», кілька депозитів: 150 тис. грн, 18 тис. доларів та 3 тис. євро. Перший вклад жінка внесла у жовтні 2009 року під 30,2% річних. Договір оформила начальниця Кіцманського відділення Галина Василькова у своєму службовому кабінеті.

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У травні 2012 року клієнтка відкрила ще один депозит у доларах, а у квітні 2014-го додатково внесла на цей же депозит 3 тис. євро. Вже у листопаді 2014 року позивачці стало відомо, що начальниця відділення Галина Василькова не виходить на роботу, а клієнтам у відділенні почали відмовляти у видачі депозитів. Жінка звернулася до банку з письмовою заявою про повернення коштів, однак отримала відповідь, що її договорів не існує в системі банку.

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«Позивачці стало відомо про відкриття кримінального провадження щодо начальниці Кіцманського відділення щодо факту привласнення депозитів. Позивачку допитали як свідка по кримінальному провадженню, а 22 грудня 2014 року жінці присвоїли статус потерпілої у кримінальному провадженні по факту заволодіння її грошима», – йдеться у рішенні суду.

У суді представник банку наполягав, що жодних договорів банк із позивачкою не укладав і гроші на рахунках не обліковуються, а сама позивачка передавала гроші безпосередньо колишній начальниці відділення. Суд визнав ці аргументи необґрунтованими і задовольнив позов повністю.

Суддя ухвалив стягнути з акціонерного товариства «Сенс Банк»:

понад 661 тис. грн за гривневим вкладом, з яких 150 тис. грн – тіло депозиту, 460 тис. грн – інфляційні втрати та 51 тис. грн – 3% річних;

понад 24 тис. доларів, з яких 18 тис. доларів – тіло депозиту та 6 тис. доларів – 3% річних;

понад 4 тис. євро, з яких 3 тис. євро – тіло депозиту та 1 тис. євро – 3% річних;

16 640 грн судового збору на користь держави.

Загалом сума стягнення перевищила 1,9 млн грн. На рішення можна подати апеляційну скаргу.

Керівницю Кіцманського відділення банку Галину Василькову наразі судять у Застанівському районному суді за фактом привласнення вкладів клієнтів установи.

Додамо, що у 2027 році Кабмін планує продати «Сенс Банк». У травні президент Володимир Зеленський заявляв, що банк має бути приватизований уже цьогоріч. Заява пролунала тлі скандалу з «плівками Міндіча», на яких бізнесмени Олександр Цукерман та Василь Веселий обговорювали формування наглядової ради «Сенс Банку».