Підозрюваний у розстрілі шістьох людей росіянин Лєонід Рижиков

Суд у Харкові обрав запобіжний захід російському військовому Лєоніду Рижикову, якого підозрюють у розстрілі п’ятьох бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та 60-річного мирного жителя на Харківщині. Про це у п’ятницю, 16 жовтня, повідомили Харківська обласна прокуратура та «Суспільне».

Прокуратура клопотала про взяття Рижикова під варту без права на внесення застави. Прокурор наголосив, що слідчі дії у справі ще тривають, а підозрюваний володіє інформацією про обставини вбивства військових і цивільного. Тому існує ризик, що на волі Рижиков може знищити докази.

«На даний момент тільки Рижикову відомий повний маршрут його переміщення та місця залишення всіх слідів кримінального правопорушення. За таких обставин зберігається ризик того, що в разі перебування на волі Рижиков, усвідомлюючи значення відповідних речей і документів для доведення його причетності до інкримінованих кримінальних правопорушень, може вжити заходів до їх приховування, знищення або зміни їхнього стану з метою перешкоджання встановленню об'єктивних обставин кримінального провадження», – сказав прокурор Микита Дальока.

Наданий державою адвокат підозрюваного Арсен Аскретков не заперечував проти клопотання сторони обвинувачення. Сам Рижиков заявив, що підтримує позицію захисника. Також росіянин повідомив суду, що не має грошей на заставу, якщо її визначать. Крім того, Лєонід Рижиков заявив, що визнає провину.

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Зрештою суд обрав Лєоніду Рижикову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права на заставу.

Нагадаємо, 13 жовтня Лєонід Рижиков, який воював проти України на Харківщині, залишив позиції російських військових і втік. Дорогою окупант забрів до села Михайлівка, де побачив 60-річного рибалку та, як зазначають правоохоронці, без жодної потреби застрелив чоловіка з автомата, а тіло зіштовхнув у ставок. Того ж дня Рижиков прийшов до села Момотове, зайшов у будинок, де перебували військові 72-ї ОМБр, і розстріляв їх. У СБУ зазначали, що на той час військові не брали участі в бойових діях, а відпочивали.

14 жовтня 36-річного окупанта затримали у Салтівському районі Харкова. Йому оголосили підозру у вчиненні воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Рижикову загрожує довічне ув’язнення.