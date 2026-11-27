Володимира Журавльова затримали у Хорватії в серпні 2026 року

Вищий кримінальний суд Хорватії скасував рішення про передачу Німеччині громадянина України Володимира Журавльова, якого німецькі правоохоронці підозрюють у причетності до пошкодження газопроводів «Північний потік». Про це 27 листопада повідомили в юридичній компанії «Катеринчук, Моор і партнери».

23 листопада 2026 року Вищий кримінальний суд задовольнив апеляційну скаргу захисту Журавльова. Суд скасував рішення суду міста Пула від 18 вересня 2026 року про передачу українця Німеччині та направив справу на повторний розгляд.

«Апеляційний суд визнав передчасними висновки суду першої інстанції та зобов’язав його отримати від німецьких судових органів додаткові роз’яснення щодо співвідношення двох європейських ордерів на арешт, правової кваліфікації та меж кримінального переслідування», – повідомили в компанії.

Суд також наголосив на необхідності забезпечення прав особи, правової визначеності та справедливості процедури передачі.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Таким чином, питання передачі українця Німеччині залишається відкритим.

Затримання українця Володимира Журавльова в Хорватії

Правоохоронці хорватського міста Пула затримали Володимира Журавльова у серпні 2026 року на підставі німецького ордера на арешт, виданого в червні 2024 року. Німеччина підозрює сімох українців, серед яких Журавльов, у причетності до підриву російських газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у вересні 2022 року в Балтійському морі. Крім того, 4 вересня німецькі правоохоронці додали до справи Журавльова ще одне обвинувачення – у воєнному злочині.

18 вересня хорватський суд дозволив екстрадувати українця до Німеччини. Захист українця оскаржував це рішення. Наприкінці вересня Журавльов також звернувся до хорватської влади з проханням надати йому політичний притулок.

Раніше, 30 вересня 2025 року, Журавльова вже затримували у справі про підрив «Північних потоків» – у польському місті Прушкув. Однак 17 жовтня 2025 року польський суд відмовив в його екстрадиції до Німеччини та звільнив з-під варти.

Володимир Зеленський раніше заявляв про непричетність України до диверсії на російських газопроводах. Офіс генерального прокурора України також не виявив доказів причетності українців до підриву «Північних потоків».