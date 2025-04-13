Руслана Воротинцева затримали 4 листопада 2024 року

Шевченківський районний суд Львова визнав винним 28-річного Руслана Воротинцева у крадіжці автомобіля Volkswagen Touareg та ув'язнив на вісім років. Крім цього, засуджений має сплатити потерпілим майже 250 тис. грн. У вироку йдеться, що крадіжка сталася у Брюховичах у листопаді 2024 року.

Згідно з матеріалами справи, працівник автомийки Руслан Воротинцев, який родом з Херсона, викрав автомобіль 2 листопада приблизно о 3:40 на вулиці Львівській, 3в у Брюховичах. Судові експерти зазначили, що вартість Volkswagen Touareg становила приблизно 930 тис. грн.

У Львівській прокуратурі розповіли, що на викраденому авто автомийник поїхав до Львова і вчинив ДТП у центрі міста. Після цього він втік з місця аварії. Матеріальні збитки становлять понад 100 тис. грн.

Поліцейські затримали крадія 4 листопада на Житомирщині. Викрадений автомобіль правоохоронці повернули власнику. Під час судових засідань Руслан Воротинцев повністю визнав провину й просив суд суворо не карати.

Суддя Павло Едер визнав Воротинцева винним у викраденні авто (ч. 3 ст. 289 ККУ) та призначив йому вісім років в'язниці. Також він має сплатити потерпілому майже 250 тис. грн та майже 6 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.